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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
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Produkcja zakończona

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

A5PRO/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

5-krotny zdobywca nagrody World’s Best DJ Armin van Buuren współpracował z firmą Philips podczas tworzenia słuchawek A5-PRO. Dzięki doświadczeniu Armina słuchawki A5 zostały tak skonstruowane, aby spełniać najwyższe standardy i oczekiwania DJ-ów z całego świata i profesjonalistów z tej branży.

Poznaj wszystkie korzyści

we współpracy z Arminem van Buurenem

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

  • Przetworniki 50 mm / zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Poduszki zakrywające ucho

  • W pełni składane

50-milimetrowe przetworniki obsługujące moc 3500 mW

50-milimetrowe przetworniki obsługujące moc 3500 mW

50-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 3500 mW niezależnie od typu źródła. Dostarczany dźwięk jest czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń — nawet przy wysokich poziomach głośności i wysokiej mocy sygnału wejściowego.

Elementy nauszne obracane o 90° zapewnią wygodny odsłuch każdemu DJ-owi

Elementy nauszne obracane o 90° zapewnią wygodny odsłuch każdemu DJ-owi

Słuchawki stworzono z myślą o profesjonalnych DJ-ach, dlatego elementy nauszne obracają się o 90°, umożliwiając wygodne słuchanie jednym uchem podczas miksowania utworów. Obrotowe elementy można też wykorzystać w trakcie normalnego słuchania, gdy trzeba na chwilę skupić się na dźwiękach z zewnątrz.

Wykonany ze stopu stali pałąk na głowę z aluminiowym zawiasem zapewnia większą trwałość

Wykonany ze stopu stali pałąk na głowę z aluminiowym zawiasem zapewnia większą trwałość

Słuchawki Philips A5-PRO łączą w sobie solidną konstrukcję i idealne dopasowanie do ucha. Dzięki anodyzowanej na twardo, lekkiej i wytrzymałej aluminiowej konstrukcji będą one idealnym towarzyszem każdego DJ-a w każdych warunkach.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

23/03/2015

Latvija

Latvija

Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!

Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones

13/07/2018

România

România

perfecte!

sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie