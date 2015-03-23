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Produkcja zakończona
Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów
5-krotny zdobywca nagrody World’s Best DJ Armin van Buuren współpracował z firmą Philips podczas tworzenia słuchawek A5-PRO. Dzięki doświadczeniu Armina słuchawki A5 zostały tak skonstruowane, aby spełniać najwyższe standardy i oczekiwania DJ-ów z całego świata i profesjonalistów z tej branży.
Przetworniki 50 mm / zamkn. konstrukcja
Nauszne
Poduszki zakrywające ucho
W pełni składane
50-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 3500 mW niezależnie od typu źródła. Dostarczany dźwięk jest czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń — nawet przy wysokich poziomach głośności i wysokiej mocy sygnału wejściowego.
Słuchawki stworzono z myślą o profesjonalnych DJ-ach, dlatego elementy nauszne obracają się o 90°, umożliwiając wygodne słuchanie jednym uchem podczas miksowania utworów. Obrotowe elementy można też wykorzystać w trakcie normalnego słuchania, gdy trzeba na chwilę skupić się na dźwiękach z zewnątrz.
Słuchawki Philips A5-PRO łączą w sobie solidną konstrukcję i idealne dopasowanie do ucha. Dzięki anodyzowanej na twardo, lekkiej i wytrzymałej aluminiowej konstrukcji będą one idealnym towarzyszem każdego DJ-a w każdych warunkach.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
raivravi
23/03/2015
Latvija
Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!
Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones
crw31
13/07/2018
România
perfecte!
sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A5PRO Professional DJ headphones