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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

AD385/12

Ciesz się muzyką z telefonu iPhone 5 — bezprzewodowo

Głośnik ze stacją dokującą AD385 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni pokój — niezależnie od tego, czy ustawisz go na biurku czy gdziekolwiek indziej. Jest wyposażony w funkcję Bluetooth i akumulator, dzięki czemu możesz słuchać muzyki bezprzewodowo.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Ciesz się muzyką z telefonu iPhone 5 — bezprzewodowo

  • Bluetooth®

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • 8 W, akumulator

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie