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Produkcja zakończona

ADR610Samochodowy wideorejestrator jazdy

ADR61BLX1

2.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

Ciesz się spokojnym prowadzeniem pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz polegać na inteligentnych automatycznych funkcjach oraz doskonałej jakości wideo, dzięki której będziesz mieć dowód w spornych sytuacjach.

Poznaj wszystkie korzyści

z funkcjami wykrywania kolizji i ostrzeżenia o zmęczeniu

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

  • Full HD 1080p

  • Automatyczne wykrywanie kolizji

  • Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu

Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu

Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.

Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej

Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej

W przypadku kolizji nagranie jest automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć dowody i uniemożliwić ich skasowanie.

Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Wskaźnik zmęczenia przedstawia postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje kierowcę za pomocą wizualnego i dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o konieczności odpoczynku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

13/11/2016

Polska

Polska

Nie nadaje się

Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.

Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie