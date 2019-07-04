Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
Ciesz się spokojnym prowadzeniem pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz polegać na inteligentnych automatycznych funkcjach oraz doskonałej jakości wideo, dzięki której będziesz mieć dowód w spornych sytuacjach.
Full HD 1080p
Automatyczne wykrywanie kolizji
Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie
Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.
W przypadku kolizji nagranie jest automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć dowody i uniemożliwić ich skasowanie.
Wskaźnik zmęczenia przedstawia postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje kierowcę za pomocą wizualnego i dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o konieczności odpoczynku.
2.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
DanielM
13/11/2016
Polska
Nie nadaje się
Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.
Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy
Przegląd ten został wykonany dla ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy