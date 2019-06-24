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Produkcja zakończona

Przenośne radio

AE1500/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Rozmiar kieszonkowy

Kieszonkowe radio MW/FM firmy Philips zapewnia głośny, wysokiej jakości dźwięk w każdej sytuacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Rozmiar kieszonkowy

  • Radio FM/MW, analogowe strojenie

  • Wbudowany głośnik

  • Gniazdo słuchawek

  • Zasilanie bateryjne

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Regulacja głośności oraz włączanie i wyłączanie przy pomocy jednej tarczy

0

Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1500 Портативно радио

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1500 Портативно радио

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie