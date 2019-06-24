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Produkcja zakończona
Rozmiar kieszonkowy
Kieszonkowe radio MW/FM firmy Philips zapewnia głośny, wysokiej jakości dźwięk w każdej sytuacji.
Radio FM/MW, analogowe strojenie
Wbudowany głośnik
Gniazdo słuchawek
Zasilanie bateryjne
Tuner stereo FM/MW (AM)
0
Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1500 Портативно радио
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1500 Портативно радио