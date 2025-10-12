Konstrukcja antypoślizgowa i wygodny uchwyt

Specjalna konstrukcja radia jest dostosowana do naturalnych kształtów ludzkiej dłoni, a matowa powierzchnia z obu stron zapewnia stabilne trzymanie nawet w mokrych rękach. Spód radia jest pokryty gumą dzięki czemu można naciskać przyciski bez obawy przesunięcia radia.