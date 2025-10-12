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Produkcja zakończona
AE3300/00
Muzyczny prysznic
Radioodbiornik łazienkowy Philips umożliwia słuchanie muzyki pod prysznicem. Wodoodporna konstrukcja pozwala na swobodne korzystanie z radia w łazience. Odpinany pasek umożliwia szybkie i łatwe zawieszenie urządzenia.
Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.
Specjalna konstrukcja radia jest dostosowana do naturalnych kształtów ludzkiej dłoni, a matowa powierzchnia z obu stron zapewnia stabilne trzymanie nawet w mokrych rękach. Spód radia jest pokryty gumą dzięki czemu można naciskać przyciski bez obawy przesunięcia radia.
Radioodbiornik firmy Philips jest zasilany za pomocą dwóch baterii AA, co zapewnia optymalną przenośność i ułatwia ustawienie.
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