ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu

Produkcja zakończona

Radioodbiornik łazienkowy

AE3300/00

Muzyczny prysznic

Radioodbiornik łazienkowy Philips umożliwia słuchanie muzyki pod prysznicem. Wodoodporna konstrukcja pozwala na swobodne korzystanie z radia w łazience. Odpinany pasek umożliwia szybkie i łatwe zawieszenie urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyczny prysznic

Programowany zegar wyłącza radio o ustawionej godzinie

Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.

Konstrukcja antypoślizgowa i wygodny uchwyt

Specjalna konstrukcja radia jest dostosowana do naturalnych kształtów ludzkiej dłoni, a matowa powierzchnia z obu stron zapewnia stabilne trzymanie nawet w mokrych rękach. Spód radia jest pokryty gumą dzięki czemu można naciskać przyciski bez obawy przesunięcia radia.

Zasilanie bateryjne do użytku przenośnego

Radioodbiornik firmy Philips jest zasilany za pomocą dwóch baterii AA, co zapewnia optymalną przenośność i ułatwia ustawienie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie