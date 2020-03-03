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Produkcja zakończona
Wstawaj przy dźwiękach ulubionej stacji radiowej
Budź się przy dźwięku ulubionej stacji radiowej lub dźwiękach budzika. Elegancki radiobudzik AJ1000/12 firmy Philips z lustrzanym wykończeniem wyświetlacza pozwala zaprogramować dwa budzenia o różnych porach. Wybierz łagodne budzenie i wstawaj z uśmiechem na twarzy.
Lustrzany wyświetlacz
Tuner FM, analogowe strojenie
Podwójny alarm
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
3.6
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
Migotka
03/03/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Zalety
Mały rozmiar
Wady
Czasami słabo łapie sygnał
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudzik
Data użycia 2018-03-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudzik
Data użycia 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudík
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudzik
Przegląd ten został wykonany dla AJ1000 Radiobudzik