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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ1003/12

Pobudka! Wstawaj!

Elegancki lustrzany wyświetlacz i aluminiowa obudowa sprawiają, że to urządzenie sprawdzi się doskonale w każdej sypialni. Doznania muzyczne urozmaicą wbudowane radio FM, mogące służyć jako budzik, oraz przydatny przewód do podłączania przenośnego zestawu muzycznego.

Poznaj wszystkie korzyści

przy ulubionej stacji radiowej

Pobudka! Wstawaj!

  • Lustrzany wyświetlacz

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Łagodne budzenie bez stresu

Łagodne budzenie bez stresu

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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