ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu

Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ2000/12

4.3

| (8) Opinie

Obudź się

Budź się przy ulubionej stacji radiowej lub dźwiękach budzika. Elegancki radiobudzik AJ2000 firmy Philips z lustrzanym wykończeniem wyświetlacza pozwala zaprogramować dwa budzenia o różnych porach. Wybierz łagodne budzenie i wstawaj z uśmiechem na twarzy.

Poznaj wszystkie korzyści

przy ulubionej stacji radiowej

Obudź się

  • Lustrzany wyświetlacz

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

Radio FM – przyjemność słuchania

Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.

Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

8

Opinie

4
2

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Zalety

jednoduché ovládání

Wady

zatím nevím

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radiobudík

Data użycia 2021-11-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radiobudík

Data użycia 2021-11-25

07/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Радиочасовник

Data użycia 2020-09-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Радиочасовник

Data użycia 2020-09-07

24/08/2019

România

România

Zweryfikowany kupujący

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Zalety

Imi place ca are alimentator separat.

Wady

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radio cu ceas

Data użycia 2018-07-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radio cu ceas

Data użycia 2018-07-24

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie