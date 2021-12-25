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Produkcja zakończona
AJ2000/12
Obudź się
Budź się przy ulubionej stacji radiowej lub dźwiękach budzika. Elegancki radiobudzik AJ2000 firmy Philips z lustrzanym wykończeniem wyświetlacza pozwala zaprogramować dwa budzenia o różnych porach. Wybierz łagodne budzenie i wstawaj z uśmiechem na twarzy.
Lustrzany wyświetlacz
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
4.3
z 5
8
Opinie
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Zalety
jednoduché ovládání
Wady
zatím nevím
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radiobudík
Data użycia 2021-11-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radiobudík
Data użycia 2021-11-25
Борил_666
07/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Радиочасовник
Data użycia 2020-09-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Радиочасовник
Data użycia 2020-09-07
DJPocaitul
24/08/2019
România
Zweryfikowany kupujący
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Zalety
Imi place ca are alimentator separat.
Wady
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radio cu ceas
Data użycia 2018-07-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ2000 Radio cu ceas
Data użycia 2018-07-24