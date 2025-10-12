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Produkcja zakończona
AJ301DB/12
Zacznij dzień jak lubisz!
Słuchaj muzyki z odtwarzacza przenośnego w domu. Podłącz odtwarzacz iPod lub GoGear do niewielkiego radiobudzika firmy Philips zapewniającego potężne tony niskie i moc 12 W RMS. Ciesz się wspaniałym dźwiękiem i zaczynaj każdy dzień z ulubioną muzyką.
Czarny
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.
Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.
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