Równoczesne odtwarzanie i ładowanie odtwarzacza iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.