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Produkcja zakończona
AJ310/12
Zabawny mówiący zegar
Tik-tak, tik-tak — czas na mówiący zegar! Naciśnij przycisk zegara firmy Philips, aby usłyszeć informacje o godzinie podane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. W trybie gry urządzenie pokazuje losowo wybrane godziny i właściwą odpowiedź. Dioda LED świeci się na czerwono lub zielono, kiedy czas pójść spać lub pora wstawać.
Która jest godzina? Pozwól odpowiedzieć mówiącemu zegarowi Philips. Po naciśnięciu dużego przycisku „Tell Time” zabawny trzyjęzyczny zegar poda godzinę w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Wystarczy ustawić przełącznik wyboru na wybranym języku. Jeśli Twoje dziecko jest jeszcze zbyt małe, aby sprawdzić, która jest godzina lub uważasz, że to po prostu fajne, że godzina jest podawana na głos, ten zegar zawsze zapewnia wspaniałą rozrywkę. Dzięki temu zegarowi dzieci instynktownie nauczą się odczytywania i podawania godziny. Być może nawet nauczą się tego także w innych językach.
Dzięki mówiącemu zegarowi nauka będzie zabawą. Naciśnij przycisk „Game”, a zegar przejdzie w tryb gry. Zegar zacznie wyświetlać losowo czas w formacie analogowym lub cyfrowym i będzie czekał, aż dziecko dopasuje godzinę do tego, co jest wyświetlane, a następnie naciśnie przycisk „Tell Time”, gdy skończy ustawianie. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, zegar będzie bił brawo. Jeśli nie, zegar wyda komiczny dźwięk i zachęci do kolejnej próby. Tryb gry pomaga dzieciom nauczyć się odczytywać czas zarówno w formacie analogowym jak i cyfrowym, a także podawać godzinę w różnych językach. Przyspiesz naukę swojego dziecka i już dziś wprowadź zabawę do jego edukacji.
Ten zegar Philips jest wyposażony w dźwięki specjalnie dobrane dla maluszków. Ustaw alarm zasypiania i stwórz dziecku odpowiedni nastrój przed spaniem za pomocą kołysanki lub uspokajających dźwięków lasu. Rano dziecko obudzi się przy pianiu koguta. W zegarze zainstalowanych jest pięć dźwięków, w tym klasyczny brzęczyk. Poza niesamowitymi dźwiękami zegar jest również wyposażony w czerwone i zielone wskaźniki świetlne, które informują o porze spania i budzenia.
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