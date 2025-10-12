Tryb gry to zabawny sposób na naukę odczytywania godziny

Dzięki mówiącemu zegarowi nauka będzie zabawą. Naciśnij przycisk „Game”, a zegar przejdzie w tryb gry. Zegar zacznie wyświetlać losowo czas w formacie analogowym lub cyfrowym i będzie czekał, aż dziecko dopasuje godzinę do tego, co jest wyświetlane, a następnie naciśnie przycisk „Tell Time”, gdy skończy ustawianie. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, zegar będzie bił brawo. Jeśli nie, zegar wyda komiczny dźwięk i zachęci do kolejnej próby. Tryb gry pomaga dzieciom nauczyć się odczytywać czas zarówno w formacie analogowym jak i cyfrowym, a także podawać godzinę w różnych językach. Przyspiesz naukę swojego dziecka i już dziś wprowadź zabawę do jego edukacji.