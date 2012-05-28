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Produkcja zakończona
Zacznij dzień jak lubisz!
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio AM/FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.
Kompaktowa konstrukcja
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.4
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
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Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik
Rogalik85
22/09/2013
Polska
jak coś jest do wszystkiego ...
intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik