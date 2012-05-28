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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ3112/12

4.4

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zacznij dzień jak lubisz!

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio AM/FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.

Poznaj wszystkie korzyści

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Zacznij dzień jak lubisz!

  • Kompaktowa konstrukcja

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność

Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.

Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3112 Radiobudzik

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie