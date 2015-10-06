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Produkcja zakończona
Zacznij dzień jak lubisz!
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
4.4
z 5
17
Opinie
94%
poleca ten produkt
mirabelka
06/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem