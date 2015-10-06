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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ3116/12

4.4

| (17) Opinie | 94% poleca ten produkt

Zacznij dzień jak lubisz!

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.

Poznaj wszystkie korzyści

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Zacznij dzień jak lubisz!

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łagodne budzenie bez stresu

Łagodne budzenie bez stresu

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

17

Opinie

94%

poleca ten produkt

1

06/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie