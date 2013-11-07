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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ3121/12

4.7

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zacznij dzień jak lubisz!

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio AM/FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.

Poznaj wszystkie korzyści

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Zacznij dzień jak lubisz!

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Tuner AM/FM — przyjemność słuchania

Tuner AM/FM — przyjemność słuchania

0

Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

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07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

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24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Tak, polecam ten produkt.

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Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Órás rádió

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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