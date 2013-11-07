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Produkcja zakończona
Zacznij dzień jak lubisz!
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio AM/FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
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4.7
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Órás rádió
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3121 Órás rádió