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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ3200/12

3.5

| (8) Opinie | 83% poleca ten produkt

Obudź się przy dźwiękach radia FM z naładowanym smartfonem

Radiobudzik AJ3200 firmy Philips umożliwia naładowanie dowolnego smartfona — z systemem iPhone lub Android — kiedy śpisz. Elastyczna podstawka pozwala idealnie dopasować ustawienie gniazda do każdego telefonu. Obudź się przy dźwiękach ulubionego radia FM i zacznij dzień z ładunkiem pozytywnej energii.

Poznaj wszystkie korzyści

Obudź się przy dźwiękach radia FM z naładowanym smartfonem

  • Uniwersalna ładowarka

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Uniwersalne podstawki do ładowania oraz możliwość uporządkowania przewodów

Uniwersalne podstawki do ładowania oraz możliwość uporządkowania przewodów

Koniec z plątaniną przewodów na stoliku nocnym. Ten radiobudzik jest wyposażony w trzy wymienne podstawki umożliwiające ładowanie telefonu iPhone, urządzenia z systemem Android lub innych smartfonów. Użyj przewodu Apple Lightning lub 30-stykowego z właściwą podstawką do telefonu iPhone lub dołączonej podstawki micro-USB do urządzeń z systemem Android i innych. Po połączeniu przewodu i podstawki zadokuj smartfon i rozpocznij natychmiast ładowanie. Przewody nie będą widoczne.

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

8

Opinie

83%

poleca ten produkt

2

19/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Laikrodis-radijas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Laikrodis-radijas

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radio cu ceas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radio cu ceas

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie