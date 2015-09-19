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Produkcja zakończona
Obudź się przy dźwiękach radia FM z naładowanym smartfonem
Radiobudzik AJ3200 firmy Philips umożliwia naładowanie dowolnego smartfona — z systemem iPhone lub Android — kiedy śpisz. Elastyczna podstawka pozwala idealnie dopasować ustawienie gniazda do każdego telefonu. Obudź się przy dźwiękach ulubionego radia FM i zacznij dzień z ładunkiem pozytywnej energii.
Uniwersalna ładowarka
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Koniec z plątaniną przewodów na stoliku nocnym. Ten radiobudzik jest wyposażony w trzy wymienne podstawki umożliwiające ładowanie telefonu iPhone, urządzenia z systemem Android lub innych smartfonów. Użyj przewodu Apple Lightning lub 30-stykowego z właściwą podstawką do telefonu iPhone lub dołączonej podstawki micro-USB do urządzeń z systemem Android i innych. Po połączeniu przewodu i podstawki zadokuj smartfon i rozpocznij natychmiast ładowanie. Przewody nie będą widoczne.
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.
3.5
z 5
8
Opinie
83%
poleca ten produkt
DudDa
19/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Laikrodis-radijas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Laikrodis-radijas
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radio cu ceas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3200 Radio cu ceas