ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu

Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ3226/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zacznij dzień jak lubisz!

Stylowy radiobudzik firmy Philips z dwoma alarmami pozwala rozpocząć dzień przy dźwiękach ulubionej stacji lub łagodnego odgłosu brzęczyka. Wygodny przewód umożliwia również podłączenie przenośnego zestawu muzycznego i słuchanie muzyki w łóżku.

Poznaj wszystkie korzyści

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Zacznij dzień jak lubisz!

  • Radio FM/MW, analogowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

  • Wbudowany przewód Audio-in

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3226 Radio cu ceas

Data użycia 2020-04-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3226 Radio cu ceas

Data użycia 2020-04-18

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie