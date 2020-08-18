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Produkcja zakończona
Zacznij dzień jak lubisz!
Stylowy radiobudzik firmy Philips z dwoma alarmami pozwala rozpocząć dzień przy dźwiękach ulubionej stacji lub łagodnego odgłosu brzęczyka. Wygodny przewód umożliwia również podłączenie przenośnego zestawu muzycznego i słuchanie muzyki w łóżku.
Radio FM/MW, analogowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Wbudowany przewód Audio-in
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Alberts
18/08/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3226 Radio cu ceas
Data użycia 2020-04-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3226 Radio cu ceas
Data użycia 2020-04-18