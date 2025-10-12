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Produkcja zakończona

Radiobudzik do urządzeń iPod i iPhone

AJ3270D/12

Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone

Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod lub iPhone. Ten niewielki radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie najnowszych modeli urządzeń iPod i iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.

Poznaj wszystkie korzyści

Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone

  • ze złączem 30-stykowym

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Tuner FM, podwójny alarm

  • 2 W

Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.

Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia

Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia Philips, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie