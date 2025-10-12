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Produkcja zakończona
AJ3270D/12
Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod lub iPhone. Ten niewielki radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie najnowszych modeli urządzeń iPod i iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.
ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
2 W
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.
Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia Philips, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.
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