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Produkcja zakończona
Radiobudzik z dużym wyświetlaczem
Dzięki dużemu zegarowi LED poranki staną się przyjemniejsze. Po podłączeniu do prądu zegar automatycznie ustawia właściwą godzinę, a bateryjne podtrzymywanie zasilania zapewnia, że budzik zadzwoni nawet w przypadku braku prądu. Obudzić cię może brzęczyk albo wybrana stacja radiowa.
Duży wyświetlacz
Radio FM/MW, analogowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.
4.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
ciuc70
03/12/2015
România
Zweryfikowany kupujący
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radio cu ceas
Tak, polecam ten produkt.
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MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik
Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik