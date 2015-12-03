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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ3500/12

4

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Radiobudzik z dużym wyświetlaczem

Dzięki dużemu zegarowi LED poranki staną się przyjemniejsze. Po podłączeniu do prądu zegar automatycznie ustawia właściwą godzinę, a bateryjne podtrzymywanie zasilania zapewnia, że budzik zadzwoni nawet w przypadku braku prądu. Obudzić cię może brzęczyk albo wybrana stacja radiowa.

Poznaj wszystkie korzyści

Radiobudzik z dużym wyświetlaczem

  • Duży wyświetlacz

  • Radio FM/MW, analogowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Łagodne budzenie bez stresu

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność

Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

03/12/2015

România

România

Zweryfikowany kupujący

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radio cu ceas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik

Przegląd ten został wykonany dla AJ3500 Radiobudzik

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie