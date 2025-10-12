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Produkcja zakończona
AJ3570/12
Żyj bardziej ekologicznie
Czas pomyśleć o środowisku. Stylowy zegar AJ3570/12 firmy Philips, którego górna część obudowy jest wykonana z bambusa i innych bezpiecznych dla środowiska materiałów, pobiera niewiele energii w trybie gotowości i jest wyposażony w automatyczny czujnik światła zapewniający oszczędność energii przez cały czas.
Duży wyświetlacz
Odkrywanie sposobów ochrony środowiska wymaga kreatywnego myślenia i odrobiny wiedzy. Zastosowanie bambusa w górnej części obudowy tego zegara jest ekologicznym rozwiązaniem, które dodaje także produktowi stylu. Bambus stanowi nie tylko atrakcyjny materiał, ale jest także znany z odnawialności, która jest większa od drzew. Bardzo szybko rosnący bez użycia nawozów lub pestycydów bambus może być zbierany w ciągu trzech do pięciu lat, a każda roślina może wydać plon wiele razy. Ponadto przygotowanie bambusa do wykorzystania w przemyśle skutkuje mniejszą emisją zanieczyszczeń i dwutlenku węgla.
Poprzez zajęcie stanowiska odpowiedzialności za środowisko firma Philips zawsze podejmowała wysiłki w zakresie recyklingu. Z recyklingu płyną ogromne korzyści. Pozwala on na zmniejszenie zapotrzebowania na świeże, nieodnawialne zasoby i zdjęcie ciężaru z naszej już słabnącej planety. Obniża też zapotrzebowanie na spalarnie i wysypiska odpadów, które mają bardzo szkodliwy wpływ na ekosystemy i środowisko. Ten zegar został wyprodukowany przy użyciu wysokiego % ponownie wykorzystanych materiałów. Cała obudowa jest wykonana w 100% z odzyskanego plastiku, wydruki papierowe w 100% z odzyskanego papieru, a opakowanie wykonane w 90% zawartości z odzyskanych materiałów.
Ograniczenie użycia niebezpiecznych komponentów charakteryzuje chęć stworzenia przez firmę Philips bezpieczniejszego środowiska życia dla ludzi. Oprócz zachowania pełnej zgodności z dyrektywą RoHS, która ogranicza użycie powszechnie wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak ołów, kadm i rtęć, jeszcze bardziej ograniczyliśmy użycie innych niebezpiecznych komponentów. Na przykład wszelkie plastikowe części, płytki drukowane, zasilacz sieciowy i opakowanie są wolne od związków PVC i BFR, co minimalizuje wpływ na ludzi i środowisko w trakcie użytkowania i nawet utylizacji.
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