Ponownie wykorzystana plastikowa obudowa i papierowe materiały opakowań

Poprzez zajęcie stanowiska odpowiedzialności za środowisko firma Philips zawsze podejmowała wysiłki w zakresie recyklingu. Z recyklingu płyną ogromne korzyści. Pozwala on na zmniejszenie zapotrzebowania na świeże, nieodnawialne zasoby i zdjęcie ciężaru z naszej już słabnącej planety. Obniża też zapotrzebowanie na spalarnie i wysypiska odpadów, które mają bardzo szkodliwy wpływ na ekosystemy i środowisko. Ten zegar został wyprodukowany przy użyciu wysokiego % ponownie wykorzystanych materiałów. Cała obudowa jest wykonana w 100% z odzyskanego plastiku, wydruki papierowe w 100% z odzyskanego papieru, a opakowanie wykonane w 90% zawartości z odzyskanych materiałów.