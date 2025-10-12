Wyświetlanie w dowolnym miejscu i czasie

Radiobudzik firmy Philips zapewnia bardzo jasny obraz w ciągu dnia i przyciemniony w nocy. Pozwala w dowolnym miejscu wyświetlać godzinę, datę i animacje. Dzięki inteligentnym czujnikom temperatury można również w dowolnym czasie wyświetlić temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.