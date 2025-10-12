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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ3650/12

Wyświetlanie w dowolnym miejscu i czasie

Radiobudzik firmy Philips zapewnia bardzo jasny obraz w ciągu dnia i przyciemniony w nocy. Pozwala w dowolnym miejscu wyświetlać godzinę, datę i animacje. Dzięki inteligentnym czujnikom temperatury można również w dowolnym czasie wyświetlić temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki bardzo jasnemu obrazowi

Wyświetlanie w dowolnym miejscu i czasie

  • Projektor zapewniający jasny obraz

Wyświetlanie godziny, daty, temperatury i animacji

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Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć

Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć

Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć się komfortem.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie