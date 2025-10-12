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Produkcja zakończona
AJ3650/12
Wyświetlanie w dowolnym miejscu i czasie
Radiobudzik firmy Philips zapewnia bardzo jasny obraz w ciągu dnia i przyciemniony w nocy. Pozwala w dowolnym miejscu wyświetlać godzinę, datę i animacje. Dzięki inteligentnym czujnikom temperatury można również w dowolnym czasie wyświetlić temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.
Projektor zapewniający jasny obraz
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Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć się komfortem.
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