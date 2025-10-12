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Produkcja zakończona
AJ3916/12
Zacznij dzień swoim ulubionym utworem z płyty CD
Nadaj znaczenie codziennej rutynie dzięki inspirującym dźwiękom. Radiobudzik firmy Philips umożliwia zasypianie przy zaprogramowanej muzyce relaksacyjnej i budzenie przy utworach z ulubionej płyty lub dźwiękach natury. Szerokokątne głośniki stereo spowodują, że natychmiast się obudzisz.
Płyta CD
Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
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