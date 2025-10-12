Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

Radiobudzik firmy Philips nie tylko obudzi Cię muzyką z ulubionej stacji radiowej, ale także naładuje przez noc Twój telefon komórkowy. Jest wyposażony w funkcję podwójnego alarmu, dzięki czemu można ustawić inny sygnał budzenia na dzień roboczy i na weekend. Posiada również duży, czytelny wyświetlacz LCD.