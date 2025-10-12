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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ4200/12

Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

Radiobudzik firmy Philips nie tylko obudzi Cię muzyką z ulubionej stacji radiowej, ale także naładuje przez noc Twój telefon komórkowy. Jest wyposażony w funkcję podwójnego alarmu, dzięki czemu można ustawić inny sygnał budzenia na dzień roboczy i na weekend. Posiada również duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Poznaj wszystkie korzyści

Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

  • Ładowanie telefonu/urządzenia USB

Wbudowany schowek do przechowywania końcówek złącz

Wbudowany schowek do przechowywania końcówek złącz

Wbudowany schowek na końcówki złącz ładowarki zapewnia bezpieczne i wygodne przechowywanie. Końcówki złącz dostępne są w różnych rozmiarach i pasują do różnych telefonów komórkowych. Zestaw zawiera również złącze do urządzeń z portem mini-USB.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Wyświetlanie daty i dnia tygodnia

Wyświetlanie daty i dnia tygodnia

Wyświetlacz LCD wyraźnie wyświetla datę i dzień tygodnia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie