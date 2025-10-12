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Produkcja zakończona
AJ4200/12
Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu
Radiobudzik firmy Philips nie tylko obudzi Cię muzyką z ulubionej stacji radiowej, ale także naładuje przez noc Twój telefon komórkowy. Jest wyposażony w funkcję podwójnego alarmu, dzięki czemu można ustawić inny sygnał budzenia na dzień roboczy i na weekend. Posiada również duży, czytelny wyświetlacz LCD.
Ładowanie telefonu/urządzenia USB
Wbudowany schowek na końcówki złącz ładowarki zapewnia bezpieczne i wygodne przechowywanie. Końcówki złącz dostępne są w różnych rozmiarach i pasują do różnych telefonów komórkowych. Zestaw zawiera również złącze do urządzeń z portem mini-USB.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Wyświetlacz LCD wyraźnie wyświetla datę i dzień tygodnia.
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