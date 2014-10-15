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Produkcja zakończona
Obudź się i wyświetl godzinę
Ciesz się wygodą dzięki możliwości wyświetlania godziny na dowolnej powierzchni. Dostosuj ostrość obrazu lub przerzuć go na inną powierzchnię, aby można było odczytać godzinę wyświetlaną na ścianie lub suficie. Zegar wyposażony jest w funkcję automatycznego ustawiania czasu i oferuje wybór melodii, radia lub brzęczyka jako dźwięku budzenia.
Wyświetlanie czasu
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Rób rzeczy po swojemu dzięki zegarowi, który wyświetla czas, gdzie tylko chcesz, za pomocą projektora z regulowanym kątem projekcji. Projektor można regulować w poziomie i w pionie dzięki precyzyjnym mechanizmom regulacji, więc możesz otrzymać obraz czasu dokładnie w miejscu, w którym chcesz - na ścianie, suficie lub meblu. Umożliwia to odczytywanie czasu bez konieczności odwracania głowy i wygląda po prostu świetnie.
Łatwe w użyciu sterowanie ostrością umożliwi uzyskanie obrazów, które są zawsze ostre. Możesz regulować sterowanie ostrością, aby zachować czytelny, wyświetlony zakres obrazu od 1 do 2,5 mm. Ciesz się wyraźnymi i ostrymi wyświetlanymi obrazami, dzięki którym zawsze dokładnie odczytasz czas.
Radiobudzik wyświetla czas na ścianie lub suficie, umożliwiając jego wygodne odczytanie. Dzięki funkcji sterowania przerzucaniem można natychmiast obrócić wyświetlany czas o 180 stopni, co umożliwia łatwiejsze odczytanie czasu z każdego miejsca w pokoju.
4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik