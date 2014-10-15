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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ5030/12

4

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Obudź się i wyświetl godzinę

Ciesz się wygodą dzięki możliwości wyświetlania godziny na dowolnej powierzchni. Dostosuj ostrość obrazu lub przerzuć go na inną powierzchnię, aby można było odczytać godzinę wyświetlaną na ścianie lub suficie. Zegar wyposażony jest w funkcję automatycznego ustawiania czasu i oferuje wybór melodii, radia lub brzęczyka jako dźwięku budzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki funkcji projekcji czasu

Obudź się i wyświetl godzinę

  • Wyświetlanie czasu

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Regulowany kąt projekcji daje lepszą widoczność z każdego miejsca

Rób rzeczy po swojemu dzięki zegarowi, który wyświetla czas, gdzie tylko chcesz, za pomocą projektora z regulowanym kątem projekcji. Projektor można regulować w poziomie i w pionie dzięki precyzyjnym mechanizmom regulacji, więc możesz otrzymać obraz czasu dokładnie w miejscu, w którym chcesz - na ścianie, suficie lub meblu. Umożliwia to odczytywanie czasu bez konieczności odwracania głowy i wygląda po prostu świetnie.

Lepsza ostrość wyświetlanego czasu dzięki regulacji ostrości

Łatwe w użyciu sterowanie ostrością umożliwi uzyskanie obrazów, które są zawsze ostre. Możesz regulować sterowanie ostrością, aby zachować czytelny, wyświetlony zakres obrazu od 1 do 2,5 mm. Ciesz się wyraźnymi i ostrymi wyświetlanymi obrazami, dzięki którym zawsze dokładnie odczytasz czas.

Sterowanie przerzucaniem w celu odwrócenia wyświetlanego obrazu

Radiobudzik wyświetla czas na ścianie lub suficie, umożliwiając jego wygodne odczytanie. Dzięki funkcji sterowania przerzucaniem można natychmiast obrócić wyświetlany czas o 180 stopni, co umożliwia łatwiejsze odczytanie czasu z każdego miejsca w pokoju.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ5030 Radiobudzik

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie