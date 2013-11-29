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Produkcja zakończona
AJ5300D/12
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
naif1
29/11/2013
Česká republika
Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk
Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W