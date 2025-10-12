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Produkcja zakończona
AJ5305D/12
Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone
Rozpocznij dzień z radiobudzikiem i stacją dokująca firmy Philips. Bezpłatna aplikacja firmy Philips pozwala lepiej korzystać z funkcji budzenia i obsługi radia, a moc 4 W RMS gwarantuje czysty, mocny dźwięk. Wystarczy zadokować urządzenie iPod/iPhone, nawet w futerale.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
4 W
Nie ma lepszego sposobu na pobudkę lub słuchanie radia niż darmowa aplikacja HomeStudio firmy Philips. Wystarczy pobrać ją ze sklepu App Store firmy Apple, aby uzyskać dostęp do niesamowitych funkcji, np. zaawansowanej konfiguracji budzika dającej wiele możliwości ustawień — w tym poziomu głośności, czasu trwania, daty i rodzaju dźwięku. Ponadto podczas słuchania radia dostępny jest bogatszy interfejs z łatwymi w obsłudze funkcjami programowania stacji radiowych.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Opinie