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Produkcja zakończona
AJ6200D/12
Pobudka przy ulubionej muzyce z urządzenia iPod/iPhone
Ten stylowy radiobudzik firmy Philips umożliwia pobieranie i odtwarzanie muzyki z urządzeń iPod/iPhone przez złącze Lightning. Ma dodatkowe złącze USB, moc wyjściową 5 W i funkcję cyfrowego strojenia radia z pamięcią. Duże pokrętła na panelu przednim umożliwiają proste ustawienie godziny i budzika.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Port USB do ładowania
5 W, tuner FM, podwójny alarm
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
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