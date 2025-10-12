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Produkcja zakończona

Radiobudzik do urządzeń iPod/iPhone

AJ6200D/12

Pobudka przy ulubionej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

Ten stylowy radiobudzik firmy Philips umożliwia pobieranie i odtwarzanie muzyki z urządzeń iPod/iPhone przez złącze Lightning. Ma dodatkowe złącze USB, moc wyjściową 5 W i funkcję cyfrowego strojenia radia z pamięcią. Duże pokrętła na panelu przednim umożliwiają proste ustawienie godziny i budzika.

Poznaj wszystkie korzyści

Pobudka przy ulubionej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Port USB do ładowania

  • 5 W, tuner FM, podwójny alarm

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Dodatkowe złącze USB do ładowania dodatkowego smartfonu lub tabletu

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie