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Produkcja zakończona
Zacznij dzień jak lubisz!
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM/MW i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Pamięć 20 stacji
Podwójny alarm
Podłączanie i ustawianie
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia Philips, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.
Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 2 godziny) i wybrać płytę CD lub stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, a następnie automatycznie się wyłączy do energooszczędnego, cichego trybu gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionej płyty lub prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.
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5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem