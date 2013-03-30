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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ7000/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zacznij dzień jak lubisz!

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM/MW i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.

Poznaj wszystkie korzyści

obudź się przy ulubionej stacji radiowej

Zacznij dzień jak lubisz!

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Pamięć 20 stacji

  • Podwójny alarm

  • Podłączanie i ustawianie

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

Możliwe jest również sterowanie czasem grania radia Philips, ustawiając odpowiednią ilość minut na cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on automatycznie czas i wyłącza radio po jego zakończeniu.

Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 2 godziny) i wybrać płytę CD lub stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, a następnie automatycznie się wyłączy do energooszczędnego, cichego trybu gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionej płyty lub prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie