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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ7010/12

3.4

| (5) Opinie

Obudź się

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Jest wyposażony w radio i funkcję dźwięków natury — dzięki temu możesz wybrać swój ulubiony sposób budzenia. Ponadto czujnik temperatury wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu i na dworze.

Poznaj wszystkie korzyści

przy dźwiękach natury

Obudź się

  • Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna

  • Radio FM/MW, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Alarm codzienny/weekendowy

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w funkcję wyświetlania temperatury na dworze, którą mierzy jego inteligentny termometr o dowolnej porze dnia.

Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć

Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć

Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć się komfortem.

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.4

z 5

5

Opinie

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie