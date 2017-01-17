Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
AJ7010/12
Obudź się
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Jest wyposażony w radio i funkcję dźwięków natury — dzięki temu możesz wybrać swój ulubiony sposób budzenia. Ponadto czujnik temperatury wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu i na dworze.
Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna
Radio FM/MW, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Alarm codzienny/weekendowy
Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w funkcję wyświetlania temperatury na dworze, którą mierzy jego inteligentny termometr o dowolnej porze dnia.
Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć się komfortem.
Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.
3.4
z 5
5
Opinie
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital