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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone

AJ7040D/12

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

Rozpoczynaj każdy dzień tak, jak lubisz. Ta elegancka stacja dokująca wbudowana w głośniki Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Z kolei dzięki funkcji podwójnego alarmu możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.

Poznaj wszystkie korzyści

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone

Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone

Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego sterowania firmy Philips możesz teraz sterować zarówno zestawem muzycznym firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z łatwością setki utworów za pomocą jednego przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu informacje o liście odtwarzania, albumie, wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki temu całą operację można przeprowadzić jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę korzystania.

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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