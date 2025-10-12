Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone

Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego sterowania firmy Philips możesz teraz sterować zarówno zestawem muzycznym firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z łatwością setki utworów za pomocą jednego przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu informacje o liście odtwarzania, albumie, wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki temu całą operację można przeprowadzić jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę korzystania.