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Produkcja zakończona
AJ7040D/12
Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone
Rozpoczynaj każdy dzień tak, jak lubisz. Ta elegancka stacja dokująca wbudowana w głośniki Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Z kolei dzięki funkcji podwójnego alarmu możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego sterowania firmy Philips możesz teraz sterować zarówno zestawem muzycznym firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z łatwością setki utworów za pomocą jednego przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu informacje o liście odtwarzania, albumie, wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki temu całą operację można przeprowadzić jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę korzystania.
Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
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