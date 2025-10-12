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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone

AJ7045D/12

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

Rozpoczynaj każdy dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning. Ta elegancka stacja dokująca firmy Philips z głośnikami z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki tej stacji dokującej

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Tuner FM, podwójny alarm

  • 20 W

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Łagodne budzenie bez stresu

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie