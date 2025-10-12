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Produkcja zakończona
AJ7245D/12
Obudź się przy wspaniałej muzyce
Zacznij dzień ze stacją dokującą firmy Philips wyposażoną w system głośników Bass Reflex zapewniający mocne basy, moc wyjściową 20 W RMS oraz podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone ze złączem Lightning. Korzystaj z udoskonalonych funkcji budzenia i obsługi radia dzięki bezpłatnej aplikacji firmy Philips.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania, 20 W
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
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