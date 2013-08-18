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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

AS141/12

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

Stacja dokująca umożliwia odtwarzanie zawartości telefonu z systemem Android, ładowanie go, a nawet ustawienie budzenia utworami z telefonu lub radia. Pobierz bezpłatną aplikację z funkcją muzyczną Songbird, aby skorzystać ze wspaniałych możliwości zarządzania muzyką i innych wyjątkowych funkcji.

Poznaj wszystkie korzyści

Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

  • dla urządzeń Android

Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android

Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android

Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.

Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio

Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio

Bezpłatna aplikacja Philips DockStudio zawiera zestaw doskonałych, nowych funkcji usprawniających korzystanie z głośników ze stacją dokującą. Możesz słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata, przeglądać swoją kolekcję muzyki i udostępniać słuchane utwory lub zdjęcia wykonawców znajomym w serwisie Facebook lub Flickr. Aplikacja zawiera funkcję muzyczną Songbird, która umożliwia odkrywanie, odtwarzanie i bezproblemowe synchronizowanie pomiędzy komputerem i urządzeniami z systemem Android. W trybie zegara umożliwia z kolei konfigurowanie wielu dostosowanych do potrzeb użytkownika alarmów muzycznych i zapewnia dostęp do najnowszych prognoz pogody. Aplikację można całkowicie za darmo pobrać ze sklepu Google Play.

Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth

Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth

Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek, který má ale své mouchy

Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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