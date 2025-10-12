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Produkcja zakończona

bezprzewodowa stacja dokująca z głośnikiem

AS360/12

Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

Głośnik AS360 zapewnia doskonały dźwięk i pięknie wygląda. Możesz bez wysiłku przesyłać strumieniowo muzykę z telefonu przez Bluetooth. Głośnik pozwala również zadokować telefon w celu szybkiego naładowania, a także naładować drugie urządzenie za pomocą złącza USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

  • Bluetooth®

  • dla urządzeń Android

  • Port USB do ładowania

  • 10 W, zasilanie sieciowe lub bateryjne

Widżet do łatwego parowania przez Bluetooth telefonów z systemem Android

Widżet Philips Bluetooth Audio Connect można pobrać ze sklepu Google Play. Umożliwia on łączenie i parowanie urządzenia przenośnego z dowolnym urządzeniem audio marki Philips obsługującym funkcję Bluetooth. Dotknij widżetu, aby automatycznie dodać i sparować urządzenie audio z funkcją Bluetooth lub aby się z nim połączyć. Po przeprowadzeniu parowania możesz też edytować ikony i zmieniać ich nazwy. Widżet umożliwia łączenie się z kilkoma urządzeniami audio marki Philips, dzięki czemu z łatwością możesz się między nimi przełączać. Po prostu dotknij wybranego urządzenia marki Philips i rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości w standardzie Bluetooth®-aptX®

Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® weszło na nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem głośnik marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth®-aptX® zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami i innymi urządzeniami z systemem Android™, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie