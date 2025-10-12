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Produkcja zakończona
AS860/10
Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android
Zadokuj telefon z systemem Android, aby go naładować, i ciesz się rewelacyjną jakością dźwięku, jaką zapewnia głośnik ze stacją dokującą AS860. Ponadto dzięki technologii NFC można łatwo sparować smartfony z technologią Bluetooth i przesyłać strumieniowo muzykę za jednym dotknięciem.
dla urządzeń Android
Bluetooth
Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
Ulepszona wersja stacji Philips FlexiDock obsługuje złącze micro-USB, za pomocą którego można podłączyć każdy telefon z systemem Android. Mechanizm dokujący doskonale pasuje do każdego telefonu z systemem Android dzięki gładkiej, zaokrąglonej krawędzi złącza. Umożliwia ono łatwą regulację — wystarczy przesunąć złącze w lewo lub w prawo bądź obrócić je, aby dopasowało się do dowolnego położenia lub kierunku portu micro-USB w telefonie. Ta niesamowita elastyczność to prawdziwa nowość — rozwiązanie przeznaczone dla telefonów z systemem Android tworzonych przez różnych producentów. Nadaje się idealnie do obsługi złącza micro-USB o niestandardowym położeniu.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
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