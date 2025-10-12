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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe łącze Hi-Fi A1

AW1000/10

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

Podłączenie bezprzewodowego łącza Hi-Fi Philips Fidelio do zestawu Hi-Fi umożliwia słuchanie całej kolekcji muzycznej i internetowych stacji radiowych w salonie. Wystarczy urządzenie przenośne z systemem Android lub Apple, aby przeglądać i odtwarzać muzykę.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

  • Zmiana Hi-Fi w system bezprzewodowy

  • Wyjście cyfr. i wejście/wyjście analog.

Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych

Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych

Subskrybowanie internetowych serwisów muzycznych to jeden z najlepszych sposobów dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym najnowszych produkcji. Utwory są dostępne przez całą dobę z każdego miejsca — wystarczy połączenie internetowe. Mając bezprzewodowy głośnik Hi-Fi firmy Philips, nie musisz nawet włączać komputera.

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Obsługa przesyłania strumieniowego muzyki za pośrednictwem UPnP

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.