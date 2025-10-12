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Produkcja zakończona
AW1000/10
Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.
Podłączenie bezprzewodowego łącza Hi-Fi Philips Fidelio do zestawu Hi-Fi umożliwia słuchanie całej kolekcji muzycznej i internetowych stacji radiowych w salonie. Wystarczy urządzenie przenośne z systemem Android lub Apple, aby przeglądać i odtwarzać muzykę.
Zmiana Hi-Fi w system bezprzewodowy
Wyjście cyfr. i wejście/wyjście analog.
Subskrybowanie internetowych serwisów muzycznych to jeden z najlepszych sposobów dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym najnowszych produkcji. Utwory są dostępne przez całą dobę z każdego miejsca — wystarczy połączenie internetowe. Mając bezprzewodowy głośnik Hi-Fi firmy Philips, nie musisz nawet włączać komputera.
Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play
Opinie
Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.