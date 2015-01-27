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Produkcja zakończona
AW9000/10
Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.
Dzięki bezprzewodowym głośnikom Hi-Fi Philips Fidelio muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Sygnał można bez wysiłku przesyłać strumieniowo, a 6 przetworników Hi-Fi zapewnia potężny dźwięk i doskonałe odwzorowanie stereo.
Wysokiej jakości dźwięk stereo
100 W, 6 przetworników Hi-Fi
Wejście cyfrowe i analogowe
Cyfrowe i analogowe wejścia audio stanowią uzupełnienie funkcji łączności bezprzewodowej. Podłącz telewizor, odtwarzacz Blu-ray, konsolę do gier lub inny odtwarzacz multimedialny i delektuj się najwyższej jakości dźwiękiem płynącym z głośników Philips.
Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio każdy może skonfigurować w 5 minut — nie trzeba być ekspertem. Chcemy, aby głośniki Fidelio były gotowe do pracy jak najszybciej po zakupie, dlatego bardzo się postaraliśmy, aby cała konfiguracja ograniczyła się do kilku prostych kroków. Dodatkowo sam głośnik będzie podpowiadał kolejne czynności.
W głośniku zastosowano profesjonalne przetworniki Hi-Fi rozstawione względem siebie pod kątem zapewniającym uzyskanie najbardziej przestrzennego i głębokiego dźwięku. Rozmieszczenie przetworników gwarantuje bezkonkurencyjny, dynamiczny dźwięk — bez względu na to, w którym miejscu pomieszczenia znajduje się słuchacz. Ponadto unikatowa konstrukcja doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.
2.5
z 5
2
Opinie
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Przegląd ten został wykonany dla AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Przegląd ten został wykonany dla AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Przegląd ten został wykonany dla AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Przegląd ten został wykonany dla AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
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