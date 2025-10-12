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AX2400 Portable CD Player

AX2400/00

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ESP™ 45 sekund

Elektroniczny system antywstrząsowy to wygodna funkcja zapewniająca odtwarzanie muzyki bez przerw, nawet jeśli odtwarzacz CD ulega wstrząsom lub uderzeniom w trakcie biegania lub innych czynności. Urządzenia posiadające elektroniczny system antywstrząsowy wyposażone są w inteligentny bufor elektroniczny, dostosowujący automatycznie zarówno swoją zawartość, jak i prędkości obrotu lasera, aby zapewnić nieprzerwany odsłuch muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

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