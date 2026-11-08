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Produkcja zakończona

AZ1021/12

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odtwarzacz CD

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Obsługa płyt CD-R i CD-RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.

Specyfikacja techniczna

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