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Produkcja zakończona
AZ102S/12
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
Srebrny
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.
Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.
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