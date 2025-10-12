Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.