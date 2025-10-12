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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1047/12

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • MP3-CD

  • Magnetofon

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

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Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie