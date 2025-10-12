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Produkcja zakończona
AZ1047/12
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
MP3-CD
Magnetofon
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
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Tuner stereo FM/MW (AM)
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