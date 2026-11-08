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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1048/12

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Niewielkie rozmiary, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • USB

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Podłącz słuchawki, aby móc bardziej skupić się na słuchanej muzyce. Poza tym po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza możesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem ulubionych utworów bez przeszkadzania innym.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie