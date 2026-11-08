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Produkcja zakończona
AZ1048/12
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Niewielkie rozmiary, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio
USB
Podłącz słuchawki, aby móc bardziej skupić się na słuchanej muzyce. Poza tym po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza możesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem ulubionych utworów bez przeszkadzania innym.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.
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