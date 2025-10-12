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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1133/12

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom elegancki i przenośny Bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki w formacie MP3.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • Praktyczna konstrukcja

  • MP3-CD

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz innym.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie