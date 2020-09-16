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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ127/12

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom ten elegancki i przenośny model AZ127 dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • CD

  • Magnetofon

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które są zgodne z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

0

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/09/2020

България

България

80000000000000 от 10

Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!

Zalety

много са (няма да се съберат)

Wady

никакви

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ127 CD радиокасетофон

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ127 CD радиокасетофон

08/11/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepärased omadused

Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ127 CD Soundmachine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ127 CD Soundmachine

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie