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Produkcja zakończona
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz odtwarzacz za pomocą bezpośredniego złącza USB i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy, kiedy tylko zechcesz.
USB
Tuner stereo FM/MW (AM)
Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
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4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1627 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1627 Bumbox CD