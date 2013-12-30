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Produkcja zakończona
AZ1837/12
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Praktyczna konstrukcja, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio
Praktyczna konstrukcja
USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
1.0
z 5
1
Opinia
Gregory
30/12/2013
Polska
Same słabe strony
Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1837 Bumbox CD
Przegląd ten został wykonany dla AZ1837 Bumbox CD