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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1846/12

Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz. Wyposażony jest w bezpośrednie połączenie USB i funkcję cyfrowego nagrywania plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku – bez potrzeby użycia komputera.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

  • Zgrywanie płyt CD

  • Cyfrowe strojenie

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk

Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie dostosowany do parametrów głośnika niskotonowego, który pozwala zoptymalizować spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony niskie przy śladowych zniekształceniach. W połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego basu.

Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie