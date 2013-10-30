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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ382/12

2

| (1) Opinia

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz odtwarzacz za pomocą bezpośredniego złącza USB i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy, kiedy tylko zechcesz.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • Kompaktowa konstrukcja

  • USB

Złącze typu Line-In do podłączenia przenośnego odtwarzacza

Połączenie typu Line-In umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu audio. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza MP3 do zestawu audio za pomocą wbudowanego gniazda Line-In można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania ulubionej muzyki na przenośnym odtwarzaczu MP3.

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Przegląd ten został wykonany dla AZ382 Bumbox CD

Przegląd ten został wykonany dla AZ382 Bumbox CD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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