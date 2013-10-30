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Produkcja zakończona
AZ382/12
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz odtwarzacz za pomocą bezpośredniego złącza USB i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy, kiedy tylko zechcesz.
Kompaktowa konstrukcja
USB
Połączenie typu Line-In umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu audio. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza MP3 do zestawu audio za pomocą wbudowanego gniazda Line-In można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania ulubionej muzyki na przenośnym odtwarzaczu MP3.
Tuner stereo FM/MW (AM)
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
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2.0
z 5
1
Opinia
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Przegląd ten został wykonany dla AZ382 Bumbox CD
Przegląd ten został wykonany dla AZ382 Bumbox CD