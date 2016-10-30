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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ3856/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Przenośny zestaw audio o dużej mocy

Ciesz się stałym dostępem do muzyki dzięki przenośnemu, cyfrowemu odtwarzaczowi CD AZ3856/12 firmy Philips, wyposażonemu w bezpośrednie połączenie USB i głośniki Bass Reflex. Całkowita moc wyjściowa to 2 x 4 W RMS.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki całkowitej mocy wyjściowej 8 W RMS

Przenośny zestaw audio o dużej mocy

  • 8 W

  • Połączenie USB i magnetofon

  • Cyfrowe strojenie

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz innym.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ3856 CD Soundmachine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ3856 CD Soundmachine

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Przypisy

  1. Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.