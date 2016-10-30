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Produkcja zakończona
Przenośny zestaw audio o dużej mocy
Ciesz się stałym dostępem do muzyki dzięki przenośnemu, cyfrowemu odtwarzaczowi CD AZ3856/12 firmy Philips, wyposażonemu w bezpośrednie połączenie USB i głośniki Bass Reflex. Całkowita moc wyjściowa to 2 x 4 W RMS.
8 W
Połączenie USB i magnetofon
Cyfrowe strojenie
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz innym.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ3856 CD Soundmachine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ3856 CD Soundmachine
Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.