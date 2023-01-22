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Raty 3x0% z Klarna
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Obrotowa szczotka Volumebrush
Jonowa, z powłoką turmalinową
3 nasadek
Ta suszarko-lokówka o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Pielęgnacja jonowa suszy włosy, nie elektryzując ich. Emituje jony naładowane ujemnie, które zmniejszają skręcanie się włosów oraz wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. Efekt to lśniące, proste włosy, które wyglądają doskonale.
Zastosowana w suszarko-lokówce wyjątkowa ceramiczna powłoka turmalinowa chroni i odświeża włosy podczas stylizacji. Ta specjalna powłoka skutecznie i równomiernie rozprowadza ciepło, dodając blasku fryzurze w czasie jej układania.
Poznaj recenzje produktów
4.5
z 5
495
Opinie
89%
poleca ten produkt
Maggni
22/01/2023
Polska
Bardzo dobry produkt
Naturalne włosie, szybkość obrotów i ochrona włosa porównywałem z innymi modelami dostępnymi na rynku, dlatego mogę polecić … bardzo dobre parametry produktu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
pooola
16/01/2023
Polska
U mnie się sprawdza :)
Urządzenie zapewnia jonizację oraz ma kilka końcówek, których można używać w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać. Fajnie, że końcówki obracają się w dwie strony
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Elizaelizkaeliza
23/12/2022
Polska
Tym sprzętem posłuży się każdy!
Co uważam za największy atut-Sprzęt posiada funkcje ,spełniające wymagania ,dotyczące zachowania nawilżenia włosów,oraz całkowitego bezpieczeństwa dla niedoświadczonych użytkowników. Jednym slowem- tym sprzętem nie zrobisz sobie krzywdy! Lokówko -suszarka wyczuje opór,podczas przypadkowego ,,wplątania" się we wlos i najzwyczajniej przestanie się kręcić i modelować. Nie przegrzewa włosów,jednocześnie nadając im blask poprzez jonizację-co jest najważniejsze podczas stylizacji na ciepło. Plusem jest tutaj także włosie zamiast igieł,na każdej z nasadek.Temperatura jest na tyle odpowiednia,że spokojnie mogłam trzymać obrotową koncowke w ręce,dowolną ilość czasu - co oznacza brak przesuszania włosów w przyszłości.Sprzet jest rzeczywiście lekki,jak obiecuje producent. Zdecydowanie spełnił moje wymagania,jako sprzęt do domowego użytku !
Zalety
Jonizacja - Włosie / brak przegrzewania włosów / brak możliwości wplątania się w pasma włosów.
Wady
Brak poręcznego uchwytu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka