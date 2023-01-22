Co uważam za największy atut-Sprzęt posiada funkcje ,spełniające wymagania ,dotyczące zachowania nawilżenia włosów,oraz całkowitego bezpieczeństwa dla niedoświadczonych użytkowników. Jednym slowem- tym sprzętem nie zrobisz sobie krzywdy! Lokówko -suszarka wyczuje opór,podczas przypadkowego ,,wplątania" się we wlos i najzwyczajniej przestanie się kręcić i modelować. Nie przegrzewa włosów,jednocześnie nadając im blask poprzez jonizację-co jest najważniejsze podczas stylizacji na ciepło. Plusem jest tutaj także włosie zamiast igieł,na każdej z nasadek.Temperatura jest na tyle odpowiednia,że spokojnie mogłam trzymać obrotową koncowke w ręce,dowolną ilość czasu - co oznacza brak przesuszania włosów w przyszłości.Sprzet jest rzeczywiście lekki,jak obiecuje producent. Zdecydowanie spełnił moje wymagania,jako sprzęt do domowego użytku !