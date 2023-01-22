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  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
  • Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy

7000 SeriesSuszarko-lokówka

BHA715/00

4.5
| (495) Opinie | 89% poleca ten produkt
Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy
Suszarko-lokówka Philips Dynamic Volumebrush umożliwia tworzenie różnych stylizacji przy zachowaniu gładkości i blasku włosów. Jej obrotowa szczotka 50 mm z naturalnym włosiem zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie, a szczotka z wysuwanymi ząbkami pozwala tworzyć wyraźne fale bez splątań.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Obrotowa suszarko-lokówka Philips Volumebrush z 3 nasadkami

Swobodna stylizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy

  • Obrotowa szczotka Volumebrush

  • Jonowa, z powłoką turmalinową

  • 3 nasadek

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarko-lokówka o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Pielęgnacja jonowa nadaje włosom gładkość i blask

Pielęgnacja jonowa nadaje włosom gładkość i blask

Pielęgnacja jonowa suszy włosy, nie elektryzując ich. Emituje jony naładowane ujemnie, które zmniejszają skręcanie się włosów oraz wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. Efekt to lśniące, proste włosy, które wyglądają doskonale.

Dzięki ceramicznej powłoce turmalinowej włosy są bardziej lśniące

Dzięki ceramicznej powłoce turmalinowej włosy są bardziej lśniące

Zastosowana w suszarko-lokówce wyjątkowa ceramiczna powłoka turmalinowa chroni i odświeża włosy podczas stylizacji. Ta specjalna powłoka skutecznie i równomiernie rozprowadza ciepło, dodając blasku fryzurze w czasie jej układania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.5

z 5

495

Opinie

89%

poleca ten produkt

5
4
3
2
1

Maggni

22/01/2023

Polska

Bardzo dobry produkt

Naturalne włosie, szybkość obrotów i ochrona włosa porównywałem z innymi modelami dostępnymi na rynku, dlatego mogę polecić … bardzo dobre parametry produktu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

pooola

16/01/2023

Polska

U mnie się sprawdza :)

Urządzenie zapewnia jonizację oraz ma kilka końcówek, których można używać w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać. Fajnie, że końcówki obracają się w dwie strony

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

Elizaelizkaeliza

23/12/2022

Polska

Tym sprzętem posłuży się każdy!

Co uważam za największy atut-Sprzęt posiada funkcje ,spełniające wymagania ,dotyczące zachowania nawilżenia włosów,oraz całkowitego bezpieczeństwa dla niedoświadczonych użytkowników. Jednym slowem- tym sprzętem nie zrobisz sobie krzywdy! Lokówko -suszarka wyczuje opór,podczas przypadkowego ,,wplątania" się we wlos i najzwyczajniej przestanie się kręcić i modelować. Nie przegrzewa włosów,jednocześnie nadając im blask poprzez jonizację-co jest najważniejsze podczas stylizacji na ciepło. Plusem jest tutaj także włosie zamiast igieł,na każdej z nasadek.Temperatura jest na tyle odpowiednia,że spokojnie mogłam trzymać obrotową koncowke w ręce,dowolną ilość czasu - co oznacza brak przesuszania włosów w przyszłości.Sprzet jest rzeczywiście lekki,jak obiecuje producent. Zdecydowanie spełnił moje wymagania,jako sprzęt do domowego użytku !

Zalety

Jonizacja - Włosie / brak przegrzewania włosów / brak możliwości wplątania się w pasma włosów.

Wady

Brak poręcznego uchwytu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie