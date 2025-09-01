StyleCare Prestige

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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Z inteligentnym syst. układania loków
2 razy więcej włosów za jednym razem
Pionowy uchwyt
Inteligentne klamry przytrzymujące loki
Ciesz się najlepszymi stylizacjami dzięki inteligentnemu systemowi układania loków. Ten innowacyjny system obejmuje wiele ulepszonych funkcji. Piękne, trwałe loki powstają za dotknięciem przycisku dzięki dwóm automatycznie obracającym się inteligentnym klamrom, które przytrzymują loki. Zakręcają one włosy niczym profesjonalny fryzjer, a jednocześnie dbają o nie. Zastosowana w automatycznej lokówce inteligentna technologia wzmacniania loków pozwala tworzyć trwałe loki w łagodniejszej temperaturze. Dłuższy wałek, wygodny pionowy uchwyt oraz otwarta konstrukcja urządzenia, która dopasowuje się do naturalnego ułożenia włosów, umożliwiają tworzenie idealnych stylizacji przy minimalnym wysiłku.
Dzięki temu, że powierzchnia płytek naszej automatycznej lokówki jest o 113%* większa, możesz za jednym nawinięciem układać 2 razy więcej włosów. To łatwy i szybki sposób na idealne loki.
Automatyczną lokówkę można swobodnie trzymać w naturalnym, pionowym ustawieniu. Dzięki temu bez wysiłku można tworzyć równo zakręcone loki na całej głowie. Przyciski lokówki znajdują się w miejscu uchwytu, więc dostęp do nich jest intuicyjny. Wyprofilowany, kobiecy kształt komory kręcenia sprawia, że można wygodnie nakręcać loki jeszcze bliżej skóry głowy.
4.8
z 5
1023
Opinie
96%
poleca ten produkt
Wiktoria-11
01/09/2025
Polska
Wspaniała, łatwa w obsłudze. Śliczne, błyszczące loki.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ
MartaMartha
15/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fale bez wysiłku
Mam włosy długie i trudne do układania a dzięki WavePro Styler uzyskuję piękne fale bez dużego wysiłku. Długo się zastanawiałam nad zakupem, ale było warto. Polecam niezdecydowanym.
Przegląd ten został wykonany dla WavePro Styler 9000 BHB968/00 Urządzenie do stylizacji włosów z funkcją SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla WavePro Styler 9000 BHB968/00 Urządzenie do stylizacji włosów z funkcją SenseIQ
Jaśko z miasta
20/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonałość w nowym wymiarze
Polecam wszystkim którym zależy na dobrym wyglądzie. Kupiłem dla mojej Córki. Spełniłem Jej marzenie. Działa perfekcyjnie. W porównaniu do wcześniej kupowanych lokówek to wejście w nową epokę. Polecam !
Zalety
Perfekcyjny sprzęt
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ
w porównaniu z modelem Philips HPS940