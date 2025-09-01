ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki
  • Wymarzone loki

StyleCare PrestigeAutomatyczna lokówka

BHB876/00

4.8
| (1023) Opinie | 96% poleca ten produkt
Wymarzone loki
Automatyczna lokówka Philips StyleCare Prestige sprawia, że stworzenie wymarzonych loków bez wysiłku staje się rzeczywistością. Wszystko za sprawą innowacyjnego, inteligentnego systemu, który pozwala nawinąć 2 razy więcej włosów za jednym razem*
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Produkty kompatybilne
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Odnowiona fabrycznie automatyczna lokówka

BHB876/00R1

2 razy więcej włosów za jednym razem*

Wymarzone loki

  • Z inteligentnym syst. układania loków

  • 2 razy więcej włosów za jednym razem

  • Pionowy uchwyt

  • Inteligentne klamry przytrzymujące loki

Inteligentny system układania loków zapewnia najlepszą stylizację

Inteligentny system układania loków zapewnia najlepszą stylizację

Ciesz się najlepszymi stylizacjami dzięki inteligentnemu systemowi układania loków. Ten innowacyjny system obejmuje wiele ulepszonych funkcji. Piękne, trwałe loki powstają za dotknięciem przycisku dzięki dwóm automatycznie obracającym się inteligentnym klamrom, które przytrzymują loki. Zakręcają one włosy niczym profesjonalny fryzjer, a jednocześnie dbają o nie. Zastosowana w automatycznej lokówce inteligentna technologia wzmacniania loków pozwala tworzyć trwałe loki w łagodniejszej temperaturze. Dłuższy wałek, wygodny pionowy uchwyt oraz otwarta konstrukcja urządzenia, która dopasowuje się do naturalnego ułożenia włosów, umożliwiają tworzenie idealnych stylizacji przy minimalnym wysiłku.

Dłuższy wałek pozwala układać 2 razy więcej włosów za jednym pociągnięciem

Dłuższy wałek pozwala układać 2 razy więcej włosów za jednym pociągnięciem

Dzięki temu, że powierzchnia płytek naszej automatycznej lokówki jest o 113%* większa, możesz za jednym nawinięciem układać 2 razy więcej włosów. To łatwy i szybki sposób na idealne loki.

Pionowy uchwyt dla łatwiejszego użytkowania

Automatyczną lokówkę można swobodnie trzymać w naturalnym, pionowym ustawieniu. Dzięki temu bez wysiłku można tworzyć równo zakręcone loki na całej głowie. Przyciski lokówki znajdują się w miejscu uchwytu, więc dostęp do nich jest intuicyjny. Wyprofilowany, kobiecy kształt komory kręcenia sprawia, że można wygodnie nakręcać loki jeszcze bliżej skóry głowy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

1023

Opinie

96%

poleca ten produkt

01/09/2025

Polska

Polska

Wspaniała, łatwa w obsłudze. Śliczne, błyszczące loki.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ

15/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fale bez wysiłku

Mam włosy długie i trudne do układania a dzięki WavePro Styler uzyskuję piękne fale bez dużego wysiłku. Długo się zastanawiałam nad zakupem, ale było warto. Polecam niezdecydowanym.

Przegląd ten został wykonany dla WavePro Styler 9000 BHB968/00 Urządzenie do stylizacji włosów z funkcją SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla WavePro Styler 9000 BHB968/00 Urządzenie do stylizacji włosów z funkcją SenseIQ

20/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonałość w nowym wymiarze

Polecam wszystkim którym zależy na dobrym wyglądzie. Kupiłem dla mojej Córki. Spełniłem Jej marzenie. Działa perfekcyjnie. W porównaniu do wcześniej kupowanych lokówek to wejście w nową epokę. Polecam !

Zalety

Perfekcyjny sprzęt

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHB887/00 Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. w porównaniu z modelem Philips HPS940